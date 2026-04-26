大阪Mを下し、初優勝を果たして喜ぶSAGA久光の選手たち＝横浜BUNTAIバレーボールの大同生命SVリーグ女子プレーオフは26日、横浜BUNTAIで2戦先勝方式の決勝第2戦が行われ、SAGA久光（レギュラーシーズン2位）が、大阪M（同4位）をストレートで下し、2連勝で優勝した。昨季スタートしたSVリーグでは初の頂点。大阪Mは2連覇を逃した。SAGA久光はサムディや中島の活躍で2セットを連取。第3セットは25―14と圧倒した。