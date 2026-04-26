箱根駅伝３連覇を達成した青学大の佐藤愛斗が驚きの姿を披露した。美容室で夏用のカットなど行った様子を公開。大学駅伝界屈指のイケメンの最新姿に驚きの声が上がった。コメント欄などでは「カッコ良すぎる」、「爽やかさ引き立って素敵。イケメンすぎる」、「凄いいい感じになってます」との声が寄せられていた。佐藤は今年１月の箱根駅伝で７区を走り、区間３位の力走。チームの総合優勝に貢献し、「美形すぎる」イケメン