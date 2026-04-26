お笑い芸人のキンタロー。さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。新作ものまね姿を披露しました。【写真】キンタロー。、新作ものまね姿を披露！「とても美しく面白かったです!!」キンタロー。さんは「ものまね紅白歌合戦春にて ちゃんみな先生の NGを初披露する事に成功しました みんな！ ちゃんとみてた？？ ありがとうございました」とつづり、1枚の写真を投稿。25日の夜にフジテレビ系で放送された『爆笑そっくりものま