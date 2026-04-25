若さと美しさを兼ね備えた女性が集まる「ギャラ飲み」という世界を知っているだろうか。高収入の男性たちに飲食代を負担してもらい、さらにお金を得る。そこで手にしたステータスが自己価値と結びつくが、市場価値が高いのは20代前半の短い期間だ。そこから先は、どのような景色が待っているのか。【漫画】美しさと若さをお金に換える前作『14歳で整形した私 〜「ブス」の呪いから解けて自分を好きになる日まで〜』で大きな反響を