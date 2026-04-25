◇プロ野球セ・リーグ 阪神-広島(25日、甲子園)阪神の佐藤輝明選手が、緊迫の延長11回の守備で驚きの好プレーをみせ、球場をわかせました。サードを守る佐藤選手はこの回先頭の佐々木泰選手が放った三塁線のゴロに反応し、サードベース後方に回り込むとグラブを伸ばして捕球姿勢に入ります。ところが直前で打球がベースの上部に当たり変化。それでもグラブにきっちりおさめ、一塁へ送球しました。ワンバウンド送球となり、ギリギリ