デリバリーピザチェーン『ピザハット』から、タルタルピザが発売する。2026年4月24日から売り出されるのは、「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」「こんがりソーセージタルタル」「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」の3種類。7日間限定でなんと持ち帰り半額に！タルタル好きにはたまらないビッグチャンスだ。タルタルソースをたっぷりかけられる！チキン南蛮×ピザはどんな味？宮崎名物のチキン南蛮は、油で揚げた鶏肉を甘