ピザハットの新作、チキン南蛮がピザに　自分でタルタルをかける楽しさと7日間限定の半額キャンペーンが熱い

デリバリーピザチェーン『ピザハット』から、タルタルピザが発売する。2026年4月24日から売り出されるのは、「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」「こんがりソーセージタルタル」「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」の3種類。7日間限定でなんと持ち帰り半額に！ タルタル好きにはたまらないビッグチャンスだ。

タルタルソースをたっぷりかけられる！ チキン南蛮×ピザはどんな味？

宮崎名物のチキン南蛮は、油で揚げた鶏肉を甘酢ダレに浸し、タルタルソースをかけたもの。定食のイメージだが、今回はピザになって登場する。

2026年4月24日から発売する「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」「こんがりソーセージタルタル」「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」には、別添えでタルタルソースが付いてくるため、好みの量をかけて自由に楽しむことができる。

ピザに合わせて開発したこだわりの「タルタルソース」 容量は1袋40g たっぷりかけて楽しめる

「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」は、甘酢に浸したチキンがふんだんにトッピングされており、食べ応え抜群。タルタルソースを自分でかけて、ピザの上でチキン南蛮を完成させる楽しさがある。

「こんがりソーセージタルタル」は、チキンではなくソーセージとタルタルの組み合わせを味わえる商品。こちらもボリューミーで、「タルタル好きにはたまらない、わんぱくな新感覚ピザ」（同社）。

「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」は、上記の2つの味に「ぷりぷりエビタルタル」「テリマヨチキンタルタル」を加えた、4種のピザを一度に楽しめる贅沢なピザ。満足度はピカイチだろう。

2026年4月24日発売 タルタルシリーズ 「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」

2026年4月24日から30日の7日間限定で、チージーロール生地の「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」が持ち帰りで半額になる。Mサイズが税込1625円で楽しめる超お得なキャンペーンだ。

また新商品は「持ち帰り2枚目無料」のサービスも対象内。1枚目に対象ピザを購入すると2枚目の対象ピザが持ち帰りで無料、配達だと半額で注文できる。大人数でもお得に楽しめるのがうれしい。

「タルタルソースたっぷりのチキン南蛮×ピザという夢のコラボ」（同社）を堪能したい！

タルタルピザシリーズ 商品一覧

■宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮

宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮

■こんがりソーセージタルタル

こんがりソーセージタルタル

■チキン南蛮のたっぷりタルタル4（宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮・こんがりソーセージタルタル・ぷりぷりエビタルタル・テリマヨチキンタルタル）

チキン南蛮のたっぷりタルタル4（宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮・こんがりソーセージタルタル・ぷりぷりエビタルタル・テリマヨチキンタルタル）

［商品価格］

持ち帰り：Sサイズ 税込1310円、Mサイズ 税込1980円、Lサイズ 税込2750円、MY BOX 税込990円

配達：Sサイズ 税込1880円、Mサイズ 税込2830円、Lサイズ 税込3930円、MY BOX 税込1300円

※別添「特製タルタルソース」はSサイズ・MY BOXに1袋、Mサイズに2袋、Lサイズに3袋付属

※「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」はMY BOXの販売なし

※パン生地での販売はなし

［7日間限定「チキン南蛮のたっぷりタルタル4（チージーロール生地）」が持ち帰り半額］

チージーロース生地の「チキン南蛮のたっぷりタルタル4」（Mサイズ）限定で通常価格税込3250円のところ、持ち帰りで1625円に。キャンペーン期間は2026年4月24日から30日。

詳細：https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru

7日間限定「チキン南蛮のたっぷりタルタル4（チージーロール生地）」が持ち帰りで半額に！

［お持ち帰り2枚目無料セット］

1枚目対象ピザを購入すると2枚目対象ピザの中から「持ち帰り無料」「配達半額」で注文可。

詳細：https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru

お持ち帰り2枚目無料セット

販売期間：2026年4月24日〜6月15日

販売店舗：全国のピザハット店舗（一部を除く）

【画像】チキン南蛮がピザに！ タルタルシリーズ商品一覧（6枚）