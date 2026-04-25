◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）＝４月２５日、栗東トレセン昨年のマイルＣＳ３着馬のウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は、角馬場を２周した後、ＤＰコースを楽々と駆け抜けた。今回は当週にも坂路で併せ馬を行い、負荷をかけた調整。石橋調教師は「（調教）パターンも変えて、直前にもしっかりやれている。状態に関