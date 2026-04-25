米Microsoftは4月24日（現地時間）、Windows 11における「Windows Update」のユーザー体験を刷新する取り組みの詳細を公表した。更新による作業中断を減らし、ユーザーが更新のタイミングをより柔軟に選べるようにする。新機能は同日より、Windows Insider ProgramのDevチャネルおよび新設のExperimentalチャネル向けに順次展開が始まった。Windows Insider Blogに刷新に関する投稿を行ったアリア・ハンソン氏は、「この数カ月で7,