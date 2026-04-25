北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した疑いで、警察に事情聴取されている30代の男性が、殺害をほのめかす供述をしていることがわかりました。事情聴取を受けているのは、旭川市の職員で旭山動物園に勤める30代の男性です。おととい、男性の妻の関係者から警察に安否確認を求める通報があり、警察が夫である男性に事情を聴いたところ、「旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄して燃やした」という趣旨の供述をしたと