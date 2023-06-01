【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center 「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム(以下、北米ファンフェス)」の基調講演で、プロデューサー兼ディレクターの吉田氏から、ゲームシステムの大幅な変更点が発表された