【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center

「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム(以下、北米ファンフェス)」の基調講演で、プロデューサー兼ディレクターの吉田氏から、ゲームシステムの大幅な変更点が発表された。

「FFXIV」はすでに13年以上もサービスが続いているゲームであり、その間根幹のシステムは大きな変更なくサービスが続いてきた。これは安定したパッチスケジュールでたくさんのコンテンツを実装するためには必要なことだったが、「お前が言うなというかもしれませんが、13年ずっとアラガントームトーンを集めていると、さすがに飽きると思う」と吉田氏。

13年で光の戦士は膨大な数のトームストーンを集めてきたが、さすがに…

そこで 新拡張パッケージ「白銀のワンダラー」のタイミングでゲームシステムの根本的な変更が入ることとなった。「それを8.0と8.Xシリーズで色々なものを変えて、さらなる面白さを提供していきたいと思っている。我々自身がモチベーション高く開発していくためにも、今一度それを探していく探求者になって探していきたい」と吉田氏。

まだ仕様が固まり切っていない部分もあり、今回はゲームシステムの概要のみが発表された。今後欧州と日本のファンフェスティバルでより詳細な内容が発表されることになっている。

「アドベンチャラーアクティビティ」の導入

キャラクターの成長や装備の管理、コンテンツの攻略などを一元管理できる新たなシステム「アドベンチャラーアクティビティ」が実装される。

また、これまでデイリーボーナス単位だった報酬が、すべてウィークリーでの管理に変わる。

「アドベンチャラーアクティビティ」まだ開発中の画面なので、実装時には変更となる可能性が高い

「アドベンチャラーアクティビティ」には、ミッションという形でバトルやクラフター、PvPなどゲーム内のコンテンツが一元管理できるようになり、どのコンテンツでもプレイすることで「アクティビティポイント」というポイントが貯まるようになる。このポイントでアクティビティレベルを上げることで、報酬を手に入れることができるようになる。

ミッションのページ（開発中のもの）

これまでウィークリーの報酬はMAXの450に達していなくてもその週が終わってしまうと、それ以上貯めることができなかった。しかしこの新たなシステム実装後には、前週にさかのぼって不足分を貯めることができるようになる。

さらに、これまで偶数パッチと奇数パッチの2パッチで1回アイテムレベルが引き上げられるというサイクルだったが、この2パッチが1つの「シーズン」という形にまとめられ、1シーズンの中でアクティビティレベルを上げていくことになる。

装備の管理方法やシーズンの詳細などは今後のファンフェスティバルで発表される。

2パッチをまとめたシーズン制が導入される

アイテムレベルを全戦闘ジョブで共有できるように

「キャラクター中心のゲームデザインへ」というのが、システム変更のもう1つの大きなキーワードになる。例えば「アドベンチャラーアクティビティ」ではキャラクターがポーズをとったりと、自分のキャラクターを愛でることができるようになっている。

「アドベンチャラーアクティビティ」もキャラクターにフォーカスされたデザイン

また、1人のキャラクターですべてのジョブをプレイできるアーマリーシステムをより便利に遊べるように、ジョブごとの装備のアイテムレベル（IL）を、最もILが高いジョブのレベルに合わせることができるようになる。

もちろん、最強装備にするためにはこれまで通りマテリアをはめたり、零式装備を集めたりという努力が必要になるが、レベルは高くてもILが足りなくて出せないジョブがたくさんあるというようなシチュエーションは改善されることになる。

最高レベルのジョブに他のジョブのILを合わせることができるようになる

また、今回は詳細が発表されなかったが、「キャラクターアクションスキン」という、キャラクターのアニメーションをカスタマイズできるような遊びが用意されているようだ。詳細は欧州ファンフェスで発表される。

「キャラクターアクションスキン」

キャラクターメイクバリエーションの追加

キャラクターメイクに新たなオプションが追加される。これまで固定のパレットから選んでいた肌や目の色は、カラーピッカーで選ぶことができるようになり、バリエーションの幅が広がる。

キャラクターメイクのオプションを追加

また、瞳の艶やかさやハイライト、アイシャドウやチーク、リップのカスタマイズや、フェイスペイントの重ね合わせが可能になり、今までできなかった表現が可能になる。

髪や肌の色をカラーピッカーで変更できるようになる

一部の装備品では、装備の一部の表示をオンオフできるようになる。マフラーを消したりと季節やシチュエーションに合わせて見た目を変えることができるようになる。

これらのオプションは「白銀のワンダラー」実装と同時に使えるようになるが、その後の8.Xシリーズでもさらなるキャラクターカスタマイズが可能になる予定だそうだ。

【FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim - Day 1】

(c)SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO