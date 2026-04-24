「GU（ジーユー）」が、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテム第2弾を、6月19日に発売開始します。【写真】“チョコミント”スンスン＆“バニラ”ノンノンがかわいすぎる！全デザインを一挙にチェック！今回のテーマは、「スンスン」の親友「ノンノン」の好きな食べ物にちなんだ「スンスンたちとアイスクリーム」。スンスンやノンノンがデザインされたグラフィックT、パジャマ、ソックスなど