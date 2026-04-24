◇男子ゴルフツアー前澤杯第2日（2026年4月24日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、15位から出たツアー1勝の長野泰雅（22＝福岡地行）が1イーグル、7バーディー、1ボギーの64をマークし、通算13アンダーで首位に浮上した。トップに立った長野は「今日はずっとうまくいっていたので簡単に感じた。風が強い予報だったので5アンダーが目標だった。うまくはまってくれた」と満足そうに話した。1番の