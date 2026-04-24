満栄工業の会見岡山・北区 岡山県吉備中央町の浄水場から有害性が指摘されている有機フッ素化合物「PFAS」が検出された問題です。原因とされた使用済み活性炭を置いていた地元企業が、大手化学メーカーと町などを相手取り、県に公害調停を申請しました。 岡山県公害審査会に調停を申請したのは、吉備中央町の活性炭の再生業者「満栄工業」です。 吉備中央町では2020年から3年間、町にある円城浄水場か