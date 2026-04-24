前の飼い主から殴る蹴るの暴力を受けた末に捨てられた柴犬さん。人間不信になったわんこをお迎えした飼い主さんが愛情を注ぎ続けると……。2年後の現在、嘘のような表情の変化がTikTokに投稿されると、「顔が物語ってますね」「顔つきがすごい笑顔になってる」といった祝福の声が殺到しました！

【動画：『また殴られるかも』人間を信じられなくなった保護犬→2年以上、愛情を与え続けた結果…嘘のような『現在の表情』】

暴力の末に捨てられた柴犬さん

TikTokアカウント「柴犬のKOH(@koh_0625)」さまに投稿され話題になっているのは、柴犬「KOH」くんの現在までの軌跡です。

KOHくんは元々別の飼い主に飼われていたわんこでした。しかし、前の飼い主はKOHくんに殴る蹴るの暴力を振るった末、1歳半ごろに捨てられる形で保健所に収容されてしまったのです。

「明日、殺処分」という危機的状況に陥った日、寸前のところで優しい獣医さんが救い出してくれたことで命を繋ぐことができたKOHくん。そこから縁あって、今の飼い主さんの元へとお迎えされた経緯がありました。

新たな飼い主のもとで愛情を注がれて

新たな現在の飼い主さんの元へとお迎えされたKOHくん。以前とは違い、明るく広々とした綺麗な部屋に迎えられましたが、最初はなかなか心を開くことはできませんでした。前の飼い主から受けた心の傷は根深かったのです。

しかし、それでも飼い主さんは愛情を注ぎ続けました。KOHくんのペースを尊重し、失敗しても怒らず、優しく見守り続けたのです。

今では幸せいっぱいの毎日！

なかなか心を開くのに勇気が入りましたが、お迎えされてから2年。現在のKOHくんは--

なんと満面の笑みを見せてくれるように！今では自分からご飯をおねだりしたり、朝のお散歩に誘ったりと甘える様子も見せてくれるようになったのだとか。

こうして飼い主さんの愛情に包まれ、少しずつ人間不信を払拭しているというKOHくん。現在の姿には、多くの人が感動し、「顔が物語ってますね」「顔つきがすごい笑顔になってる」「幸せになってね」などたくさんの祝福の声が寄せられました！

そんなKOHくんの現在は、TikTokアカウント「柴犬のKOH(@koh_0625)」さまでご覧いただけますよ！

写真・動画提供：TikTokアカウント「柴犬のKOH(@koh_0625)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。