東京市場まとめ 1.概況 日経平均は267円高の59,407円と反発して寄付きました。前日の米国市場における半導体株高や、イスラエルとレバノンの停戦が3週間延長されると伝わったことなどから、買いが優勢で推移しました。朝方以降は伸び悩み、前引けは203円高の59,343円となりました。後場は再び上昇基調で推移し、15時4分に623円高の59,763円で、この日の高値をつけました。その後も高値圏で推移した日経平均は最終的に575円高の59