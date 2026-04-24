年間を通じた安定的な出荷へ、稚魚人工的に育てたから養殖ブリが初めて本格的な出荷を迎えました。 【写真を見る】県産養殖ブリ新たな一歩！人工種苗ブリ出荷スタート大分 ブリは例年4月から6月にかけて産卵の関係で味が落ち出荷量が減少します。 このため、県は年間を通して養殖ブリを安定的に供給できる体制を作ろうと、水温と日照時間をコントロールして産卵期を遅らせる取り組みを3年前から始めました。