Ｆ１マクラーレンのザック・ブラウン最高経営責任者（ＣＥＯ）がＦ１のコンコルド協定でレーシングブルズの売却を強制することが協議されたと明かした。専門メディア「ＲＡＣＥ」によると、強豪レッドブルの姉妹チーム・レーシングブルズはいわゆる?２軍?としての役割を担っているが、Ｆ１に同資本のチームが２つ存在することに競技の公平性の観点などから反発する意見は多く出ている中、ブラウンＣＥＯは「コンコルド協定では