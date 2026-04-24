『ジョン・ウィック』シリーズ初スピンオフ『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDが6月24日に発売
キノフィルムズ/木下グループは、アクション映画『ジョン・ウィック』シリーズの初スピンオフ作『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDを2026年6月24日に発売する。ブルーレイに特典DVDが付属するBlu-ray プレミアムエディションは8,250円、DVDは4,620円。
『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDが6月24日に発売
Blu-ray プレミアムエディション
DVD
『バレリーナ：The World of John Wick』は、キアヌ・リーブス主演『ジョン・ウィック』シリーズの第3作『ジョン・ウィック：パラベラム』と第4作『ジョン・ウィック：コンセクエンス』の間に位置するスピンオフ作品。裏社会の掟の中で生きる、もう一つの壮絶な復讐劇が幕を開ける。
主演を務めるのは、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021）での華麗なアクションが記憶に新しく、『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』（2019）などでも圧倒的な存在感を放つアナ・デ・アルマス。彼女が扮する美しき暗殺者"バレリーナ"ことイヴ・マカロが、己のすべてを懸けた過酷な戦いへと身を投じていく。監督は『アンダーワールド』（2003〜）シリーズや『ダイ・ハード4.0』（2007）などを手掛けたレン・ワイズマンが務め、本家シリーズに勝るとも劣らないキリング・アクションを作り上げた。さらに、キアヌ・リーブス演じるジョン・ウィックをはじめ、ウィンストン（イアン・マクシェーン）、シャロン（ランス・レディック）といったシリーズお馴染みのキャラクターも登場。ノーマン・リーダスら新たな豪華キャストも加わり、世界観をより深く拡張している。
Blu-rayプレミアムエディションには、特製アウタースリーブが付属し、登場人物をあしらったポストカードセット（7枚組）が封入される。さらに、90分を超える特典DVDも同梱。貴重なメイキング映像に加え、アナ・デ・アルマス、レン・ワイズマン監督が登壇したジャパンプレミア（レッドカーペット＆舞台挨拶）の模様など、ここでしか見られないコンテンツが収録されている。特典映像の内容は以下の通り。
メイキング
凍てついた闇組織の隠れ里を構築する
アクションの芸術 （炎と氷の舞）
未公開シーン集
"女らしい"戦い
殺人本能:暗殺者の世界が広がるスピンオフ
ジャパンプレミア：レッドカーペット＆舞台挨拶
特報＆予告編
本編ディスクには劇場公開時には上映されなかった「日本語吹替版」を収録。主人公イヴ・マカロ役に水樹奈々、ジョン・ウィック役に森川智之をはじめ、萩尾みどり、伊藤和晃、堀内賢雄、小山力也、安原義人という「最強の豪華声優陣」が集結した。新たな死闘を日本語吹替版でも存分に堪能していただきたい。
■ストーリー
家族の命を奪った者たちへの復讐を誓った一人の暗殺者、イヴ・マカロ（アナ・デ・アルマス）。表向きはバレリーナ養成所でありながら、裏では暗殺者の訓練施設という二つの顔を持つコンチネンタル・ホテルのディレクターの支配下で、イヴは過酷な訓練を積み、復讐を果たす力を手に入れた。しかし、彼女の復讐計画は、裏社会の絶対的な掟によって阻まれてしまう。掟を破れば、彼女自身が粛清の対象となる。そんな中、イヴは伝説の殺し屋ジョン・ウィック（キアヌ・リーブス）と出会い、彼から暗殺者として、そして人間として生きるための道筋を教えられる。裏社会の壮絶な抗争の中で、イヴは自分自身の存在意義と、本当に守るべきものを見つけるため、血塗られた戦いに身を投じていく。彼女の復讐劇の果てに待つものとは――。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹替）
イヴ・マカロ：アナ・デ・アルマス（水樹奈々）
ディレクター：アンジェリカ・ヒューストン（萩尾みどり）
主宰：ガブリエル・バーン（伊藤和晃）
シャロン：ランス・レディック（堀内賢雄）
ダニエル・パイン：ノーマン・リーダス（小山力也）
ウィンストン：イアン・マクシェーン（安原義人）
ジョン・ウィック：キアヌ・リーブス（森川智之）
■スタッフ
監督：レン・ワイズマン
製作総指揮：キアヌ・リーブス ロイーズ・ロスナー ケヴァン・ヴァン・トンプソン
ケイリー・スモーリー・ロモ シェイ・ハッテン
製作：ベイジル・イヴァニク エリカ・リー チャド・スタエルスキ
キャラクター原案：デレク・コルスタッド
脚本：シェイ･ハッテン
撮影監督：ロマン・ラクールバ
プロダクションデザイナー：フィル・アイヴィー
編集：ニコラス・ラングレン ジェイソン・バレンタイン
衣装デザイナー：ティナ・カリヴァス
音楽：タイラー・ベイツ ジョエル・J・リチャード
発売元 ：キノフィルムズ/木下グループ
販売元：ポニーキャニオン
Ballerina (C) 2025 Summit Entertainment, LLC. Artwork & Supplementary Materials (R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDが6月24日に発売
DVD
『バレリーナ：The World of John Wick』は、キアヌ・リーブス主演『ジョン・ウィック』シリーズの第3作『ジョン・ウィック：パラベラム』と第4作『ジョン・ウィック：コンセクエンス』の間に位置するスピンオフ作品。裏社会の掟の中で生きる、もう一つの壮絶な復讐劇が幕を開ける。
主演を務めるのは、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021）での華麗なアクションが記憶に新しく、『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』（2019）などでも圧倒的な存在感を放つアナ・デ・アルマス。彼女が扮する美しき暗殺者"バレリーナ"ことイヴ・マカロが、己のすべてを懸けた過酷な戦いへと身を投じていく。監督は『アンダーワールド』（2003〜）シリーズや『ダイ・ハード4.0』（2007）などを手掛けたレン・ワイズマンが務め、本家シリーズに勝るとも劣らないキリング・アクションを作り上げた。さらに、キアヌ・リーブス演じるジョン・ウィックをはじめ、ウィンストン（イアン・マクシェーン）、シャロン（ランス・レディック）といったシリーズお馴染みのキャラクターも登場。ノーマン・リーダスら新たな豪華キャストも加わり、世界観をより深く拡張している。
Blu-rayプレミアムエディションには、特製アウタースリーブが付属し、登場人物をあしらったポストカードセット（7枚組）が封入される。さらに、90分を超える特典DVDも同梱。貴重なメイキング映像に加え、アナ・デ・アルマス、レン・ワイズマン監督が登壇したジャパンプレミア（レッドカーペット＆舞台挨拶）の模様など、ここでしか見られないコンテンツが収録されている。特典映像の内容は以下の通り。
メイキング
凍てついた闇組織の隠れ里を構築する
アクションの芸術 （炎と氷の舞）
未公開シーン集
"女らしい"戦い
殺人本能:暗殺者の世界が広がるスピンオフ
ジャパンプレミア：レッドカーペット＆舞台挨拶
特報＆予告編
本編ディスクには劇場公開時には上映されなかった「日本語吹替版」を収録。主人公イヴ・マカロ役に水樹奈々、ジョン・ウィック役に森川智之をはじめ、萩尾みどり、伊藤和晃、堀内賢雄、小山力也、安原義人という「最強の豪華声優陣」が集結した。新たな死闘を日本語吹替版でも存分に堪能していただきたい。
■ストーリー
家族の命を奪った者たちへの復讐を誓った一人の暗殺者、イヴ・マカロ（アナ・デ・アルマス）。表向きはバレリーナ養成所でありながら、裏では暗殺者の訓練施設という二つの顔を持つコンチネンタル・ホテルのディレクターの支配下で、イヴは過酷な訓練を積み、復讐を果たす力を手に入れた。しかし、彼女の復讐計画は、裏社会の絶対的な掟によって阻まれてしまう。掟を破れば、彼女自身が粛清の対象となる。そんな中、イヴは伝説の殺し屋ジョン・ウィック（キアヌ・リーブス）と出会い、彼から暗殺者として、そして人間として生きるための道筋を教えられる。裏社会の壮絶な抗争の中で、イヴは自分自身の存在意義と、本当に守るべきものを見つけるため、血塗られた戦いに身を投じていく。彼女の復讐劇の果てに待つものとは――。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹替）
イヴ・マカロ：アナ・デ・アルマス（水樹奈々）
ディレクター：アンジェリカ・ヒューストン（萩尾みどり）
主宰：ガブリエル・バーン（伊藤和晃）
シャロン：ランス・レディック（堀内賢雄）
ダニエル・パイン：ノーマン・リーダス（小山力也）
ウィンストン：イアン・マクシェーン（安原義人）
ジョン・ウィック：キアヌ・リーブス（森川智之）
■スタッフ
監督：レン・ワイズマン
製作総指揮：キアヌ・リーブス ロイーズ・ロスナー ケヴァン・ヴァン・トンプソン
ケイリー・スモーリー・ロモ シェイ・ハッテン
製作：ベイジル・イヴァニク エリカ・リー チャド・スタエルスキ
キャラクター原案：デレク・コルスタッド
脚本：シェイ･ハッテン
撮影監督：ロマン・ラクールバ
プロダクションデザイナー：フィル・アイヴィー
編集：ニコラス・ラングレン ジェイソン・バレンタイン
衣装デザイナー：ティナ・カリヴァス
音楽：タイラー・ベイツ ジョエル・J・リチャード
発売元 ：キノフィルムズ/木下グループ
販売元：ポニーキャニオン
Ballerina (C) 2025 Summit Entertainment, LLC. Artwork & Supplementary Materials (R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.