今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【城郭登城祭第三陣】ちょこっと街角探訪 三木城跡と桜並木の坂道【VOICEVOX冥鳴ひまり】』というおばあちゃんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）兵庫県三木市の三木城跡です。招待制城跡ですそれはmixi本丸のあったところの直下に神戸電鉄三木上の丸駅と神姫バス上の丸バス停があります。神戸電鉄は新開地駅から、神姫バスの快速便は神戸三宮から出ているので