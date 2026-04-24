「修理費が高すぎるだろ！」「人を騙しやがって！」神奈川県茅ヶ崎市にある電気工事会社『勝電設』に苦情電話が殺到したのは、昨年春のことだ。身に覚えのない社長の勝愛美さん（32）は当初、「かけ間違いではありませんか」と相手をなだめていた。勝社長が振り返る。「苦情電話をかけてくる方々への請求書には、確かに『勝電設』と書かれていたそうです。しかし、住所が異なり、工事をしたという名前の作業員もウチには在籍してい