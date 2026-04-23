6回2死二、三塁の大ピンチをスイーパーで空振り三振に斬る【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回無失点の好投を見せた。防御率を0.38まで向上させた快投に対し、米国のデータ分析家や野球研究家から「もはや信じがたい次元にいる」などと驚嘆の声が上がっている。マウンド上で