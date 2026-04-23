6回2死二、三塁の大ピンチをスイーパーで空振り三振に斬る

【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）

ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回無失点の好投を見せた。防御率を0.38まで向上させた快投に対し、米国のデータ分析家や野球研究家から「もはや信じがたい次元にいる」などと驚嘆の声が上がっている。

マウンド上では気迫を前面に押し出した。初回2死一、二塁のピンチを空振り三振で切り抜けると、そこから11者連続でアウトを奪う。最大の山場となった6回2死二、三塁の場面でも、シュミットをスイーパーで空振り三振に仕留めた。雄叫びを上げながら体を一回転させ、力強くガッツポーズを作った。

この日は最速100.6マイル（約161.9キロ）を計測し、7奪三振無四球の快投でマウンドを降りた。防御率0.38、被打率.141は両部門で堂々のリーグ1位だ。一方でバットでは4打数無安打に終わり、昨年から続いていた連続試合出塁は球団歴代2位に並ぶ53試合でストップ。打線の援護に恵まれず勝敗は付かなかった。

驚異的な投球に対し、米国の専門家たちも最大級の賛辞を送った。米データサイト「ピッチ・プロファイラー」は「その球質はもはや理不尽であり、ピッチングの内容は信じがたい」と絶賛。「“今日は打たせないぞ、小僧”と言わんばかりの投球を見せた」「真面目な話、大谷にできないことなどあるのだろうか？」と、サイ・ヤング賞候補にも挙がる右腕に白旗を上げた。

アマチュア野球研究家のトーマス・ネスティコ氏も自身のX（旧ツイッター）で「ショウヘイ・オオタニは、もはや信じがたい次元にいる」と衝撃を受けた様子だ。今季24イニングを投げて自責点わずか1という異次元の成績を紹介し「驚異的な数字を叩き出している」と称賛。識者たちも二刀流の無双ぶりに度肝を抜かれている。（Full-Count編集部）