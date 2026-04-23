こうちeyeの特集は高知の豊かな風土が育む食の魅力を紹介する、土佐のfood記。今回は高知県民が春になると無性に食べたくなる山菜・イタドリです。その秘めた可能性を樺山夏帆アナウンサーが取材しました。今年も高知にイタドリの季節がやってきました。高知では子どもの頃、おやつ代わりに食べたという人も多い山の恵みです。でも実はいまヨーロッパではちょっとした厄介者になっているのだとか。ではイタドリをヨ