コスプレイヤーの緑川希星が23日までにXを更新。近影を披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」大胆なコスプレ姿も（12枚）2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。今回の投稿では「きららにおはようしてね」と、タイトなトップ