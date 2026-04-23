176cm元アイドル22歳、タイトなトップス×ミニ丈姿が「スタイル抜群」「美しい」 コスプレイヤーとして活躍中
コスプレイヤーの緑川希星が23日までにXを更新。近影を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
今回の投稿では「きららにおはようしてね」と、タイトなトップス×ミニ丈姿を披露。抜群のスタイルはもちろんのこと、可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「美しい」などの声や。多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
今回の投稿では「きららにおはようしてね」と、タイトなトップス×ミニ丈姿を披露。抜群のスタイルはもちろんのこと、可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「美しい」などの声や。多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）