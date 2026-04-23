中井町役場（資料写真）中井町選挙管理委員会は２３日、任期満了（１１月１３日）に伴う町長選の日程を、１０月２０日告示、同２５日投開票とすると発表した。町長選を巡っては、現職の戸村裕司氏を含め現時点での立候補表明者はいない。３月２日現在の有権者数は７４７９人（男３７４４人、女３７３５人）。