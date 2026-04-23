ミスドから驚きの新食感降臨！ 新作『サクぽふん』2種が4/27より期間限定で登場生地の食感にこだわり続けるミスタードーナツから、外は「サクサク」中は「ぽふん」という対照的な食感を一気に楽しめる新作『サクぽふん』が登場します。台湾ドーナツをヒントに開発された本商品は、独自配合の液をつけて揚げることで表面をごつごつとさせ、これまでにない軽やかな口当たりを実現しました。ラインナップは、やさしい甘さのミ