「ミスタードーナツ」が新商品『サクぽふん』2種を4/27から期間限定発売！ こだわりぬいた生地の食感は、外は「サクサク」中は「ぽふん」

ミスドから驚きの新食感降臨！ 新作『サクぽふん』2種が4/27より期間限定で登場

生地の食感にこだわり続けるミスタードーナツから、外は「サクサク」中は「ぽふん」という対照的な食感を一気に楽しめる新作『サクぽふん』が登場します。

台湾ドーナツをヒントに開発された本商品は、独自配合の液をつけて揚げることで表面をごつごつとさせ、これまでにない軽やかな口当たりを実現しました。

ラインナップは、やさしい甘さのミルクシュガーと、風味豊かなカスタードシュガーの2種類。価格はともにテイクアウト248円、イートイン253円。

「ミスドネットオーダー」を活用すれば、話題の新作を並ばずに手に入れることも可能です。

5月下旬までの期間限定、この春だけの特別な食感体験は見逃せません。

（以下、プレスリリースより）

【ミスタードーナツ】4月27日（月）から新感覚エアリードーナツ『サクぽふん』を期間限定発売

生地の食感にこだわり続けるミスタードーナツから、外が「サクサク」中が「ぽふん」の新感覚エアリードーナツが登場

株式会社ダスキン（本社:大阪府吹田市、社長: 大久保 裕行）が゙運営するミスタードーナツは、4月27日（月）から、『サクぽふん』全2種を期間限定で発売します。

■商品特長

「サク」食感と軽やかな口当たりの「ぽふん」食感を一緒に楽しめる

この度発売します『サクぽふん』は台湾ドーナツをヒントに開発し、外側の「サクサク」食感と、中の軽やかな「ぽふん」食感の２つの食感が合わさることで生まれる新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツです。

今回、この新感覚食感を生み出すために、軽やかな口当たりのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライしました。ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライすることで、ドーナツ表面がごつごつとし、「サクサク」食感を実現しています。手に取った時の独特のごつごつ感や、ひとくち食べると感じる新感覚の“サクぽふん食感”をぜひお楽しみください。

食感を楽しむために組み合わせたシュガー

トッピングにはサクぽふんドーナツ生地と相性のよい、ミルクシュガー、カスタードシュガーをまぶし、生地の食感をシンプルに味わっていただける2種類をご用意しています。それぞれ飽きのこない自然な味わいを追求して開発した商品ラインアップです。

『サクぽふん』をぜひお楽しみに。商品の詳細に関しては、下記をご参照ください。

■販売期間

4月27日（月）〜5月下旬（順次販売終了予定）

■対象ショップ

ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

********************** 商 品 概 要 **********************

※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記しています。

※価格は税込です。

●サクぽふん ミルクシュガー

「サク」「ぽふん」とした軽やかな食感の生地と、やさしいミルク風味のシュガーが合わさった新感覚なドーナツです。

表面にはミルク風味のシュガーをまぶし、ひとくち食べるとやさしい甘さを感じる一品です。

テイクアウト 248円

イートイン 253円

●サクぽふん カスタードシュガー

「サク」「ぽふん」とした軽やかな食感の生地と、風味豊かなカスタードシュガーが合わさった新感覚なドーナツです。表面にはカスタードシュガーをまぶし、ひとくち食べるとカスタードの豊かな風味を感じる一品です。

テイクアウト 248円

イートイン 253円

■ミスドネットオーダーについて

商品のご注文はミスドネットオーダーウェブサイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」から事前にご注文いただくと、レジに並ばずに商品の受け取りが可能です。

➤ミスドネットオーダーウェブサイト： https://netorder.misterdonut.jp/

➤ミスタードーナツアプリウェブサイト：https://www.misterdonut.jp/app/

「ミスタードーナツアプリ」からミスドネットオーダーをご利用いただくと、現在地近くのショップ表示機能やキーワードによるショップ検索機能により、お近くのショップを簡単にお探しいただけます。また、「お気に入り店舗」を登録することができ、ミスドネットオーダーをよりスムーズにご利用いただけます。※ミスドネットオーダーはテイクアウト専用のサービスです。