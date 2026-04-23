お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが企画したカンテレのバラエティーが世界進出することが２３日までに分かった。グローバル展開に向け、カンテレとコンテンツのフォーマット販売を担当する吉本興業は、世界最大級のエンターテインメント企業「バニジェイ・エンターテイメント」とフォーマット契約を締結。これによりフランス、米国、英国等、バニジェイが有する世界２５の国と地域、約１３０の制作会社からなる制作ネット