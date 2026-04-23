ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が18日放送のTBS系「熱狂マニアさん！」（土曜後7・00）に出演。またしてもダイエットに成功した。りんごちゃんは過去2回、同番組でダイエット企画にチャレンジし、これまで合計で15.1キロの減量に成功。「3日間回転寿司のみダイエット」でさらなる減量にチャレンジした。1日目はスシロー、2日目は金沢まいもん寿司、3日目はがってん寿司を訪問。“マニアさん”から指導された