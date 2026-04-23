経済的な合理性や家事の負担軽減をメリットと感じながらも、親の過干渉や家族間の生活リズムのズレにストレスを抱える社会人は少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、石川県金沢市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見