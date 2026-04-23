「いちいち口出しされるのはうざい」35歳・会社員女性、年収400万円。貯金600万円でも実家を出ない理由
経済的な合理性や家事の負担軽減をメリットと感じながらも、親の過干渉や家族間の生活リズムのズレにストレスを抱える社会人は少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、石川県金沢市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：石川県金沢市
家族構成：親2人、子ども1人（自分）
世帯年収：両親1200万円、自分400万円
実家の間取り：一軒家4LDK
交際費：5万円
毎月のお小遣い：7万円
毎月の貯金額：1万円
貯金総額：600万円
実家を出るかどうかについては「なし」と話しました。
さらに「ご飯も親が作ってくれるし、一人暮らしだと全部自分でやらないといけないけど、実家暮らしなら分担できるから。また寂しくないし会話をする相手がいるのは良い」と話してくれました。
お金に関する悩みでは「毎月4万円入れているのに使っているものが別々だったり、割りに合ってないと思う。全然毎月の貯金ができてない」と続けてくれました。
家事の恩恵や孤独感の解消を利点とする一方、プライバシーへの干渉には不満も。収支バランスへの葛藤を抱えつつ、実家という安定した基盤を活かして自身の生活を維持している状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、石川県金沢市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：35歳女性
職業：会社員
在住：石川県金沢市
家族構成：親2人、子ども1人（自分）
世帯年収：両親1200万円、自分400万円
実家の間取り：一軒家4LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：4万円
交際費：5万円
毎月のお小遣い：7万円
毎月の貯金額：1万円
貯金総額：600万円
実家を出るかどうかについては「なし」と話しました。
「ご飯も親が作ってくれる」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「一人暮らしをするより圧倒的に安く抑えられるから」と回答。
さらに「ご飯も親が作ってくれるし、一人暮らしだと全部自分でやらないといけないけど、実家暮らしなら分担できるから。また寂しくないし会話をする相手がいるのは良い」と話してくれました。
「いちいち口出しされるのはうざい」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「親との生活リズムが合わないから一緒に住んでいてもあまり顔を合わせることがない」といい、続けて「何かあるたびにいちいち口出しされるのはうざい。どこか行くにも『どこ行くの？』って聞かれるし、ネットで買い物をして家に届いたら『何買ったの？』って聞かれるし、うざい」と、率直な不満を語ってくれました。
お金に関する悩みでは「毎月4万円入れているのに使っているものが別々だったり、割りに合ってないと思う。全然毎月の貯金ができてない」と続けてくれました。
家事の恩恵や孤独感の解消を利点とする一方、プライバシーへの干渉には不満も。収支バランスへの葛藤を抱えつつ、実家という安定した基盤を活かして自身の生活を維持している状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)