東京・品川区の路上で、酒に酔った20代の女性に性的暴行を加えたとして、38歳の男が警視庁に逮捕されました。男はタクシー運転手を装い、「乗せていってあげるよ」などと声をかけ、犯行に及んでいました。【写真を見る】酔った20代女性に性的暴行かタクシー運転手のふりをして「歩けなさそうだから乗せていってあげるよ」自称アルバイトの男（38）逮捕警視庁大崎署不同意性交の疑いで逮捕されたのは、東京・品川区の自称アル