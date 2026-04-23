東京・品川区の路上で、酒に酔った20代の女性に性的暴行を加えたとして、38歳の男が警視庁に逮捕されました。男はタクシー運転手を装い、「乗せていってあげるよ」などと声をかけ、犯行に及んでいました。

【写真を見る】酔った20代女性に性的暴行か タクシー運転手のふりをして「歩けなさそうだから乗せていってあげるよ」 自称アルバイトの男（38）逮捕 警視庁大崎署

不同意性交の疑いで逮捕されたのは、東京・品川区の自称アルバイト・福田豊容疑者（38）です。福田容疑者は、おととし10月、品川区の路上で酒に酔った20代の女性に対し性的暴行を加えた疑いがもたれています。

警視庁によりますと、福田容疑者は酒に酔って座り込むなどしていた女性に近づき、タクシー運転手を装って「歩けなさそうだから乗せていってあげるよ」と言って女性を目的地の近くまで運んだ後、犯行に及んだということです。

付近の防犯カメラなどの捜査で逮捕にいたりました。

取り調べに対し福田容疑者は、「身に覚えがありません」と容疑を否認しています。