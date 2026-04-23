２３日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、元テレビ朝日の玉川徹氏と、千葉商科大の常見陽平教授が言い争う一幕があった。この日は働き方の特集で、すでに新入社員が辞め始めているなどの話題を取り上げた。中でも「ホワイトハラスメント」という、上司が気を遣い過ぎ、新入社員が成長の機会を奪われていると感じる…などの問題も取り上げた。その中で玉川氏は「昔の話をすると、僕なんか全然上司の言