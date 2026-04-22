本日の日経平均株価は、トランプ米大統領によるイランとの停戦延長表明やソフトバンクグループ の上昇で、前日比236円高の5万9585円と3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は7社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、積層セラミックコンデンサー(ＭＬＣＣ)を