本日の日経平均株価は、トランプ米大統領によるイランとの停戦延長表明やソフトバンクグループ <9984> の上昇で、前日比236円高の5万9585円と3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は7社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、積層セラミックコンデンサー(ＭＬＣＣ)を手掛ける村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、イビデン <4062> [東証Ｐ]、ＭＡＲＵＷＡ <5344> [東証Ｐ]の2社は連日で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<4004> レゾナック 東Ｐ 化学

<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器

<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品

<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器

<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器



<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器

<9319> 中央倉 東Ｐ 倉庫運輸関連



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