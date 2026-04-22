ロックバンド・SEKAI NO OWARIが22日、今年メジャーデビュー15周年を迎えたことを機に独立し、新マネジメント会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げることを発表した。同社はメンバー自身によって設立されたという。【画像】カッコイイ…DOME TOURのKVも解禁この新たなマネジメント会社はメンバー自身の手によって設立された会社となり、4月30日をもって契約満了となる現マネジメント事務所から独立し、5月1日からは「株式会社S.U