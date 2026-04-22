SEKAI NO OWARI、メンバー自ら新マネジメント会社を設立 メジャーデビュー15周年を迎え独立「より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を」【全文】
ロックバンド・SEKAI NO OWARIが22日、今年メジャーデビュー15周年を迎えたことを機に独立し、新マネジメント会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げることを発表した。同社はメンバー自身によって設立されたという。
【画像】カッコイイ…DOME TOURのKVも解禁
この新たなマネジメント会社はメンバー自身の手によって設立された会社となり、4月30日をもって契約満了となる現マネジメント事務所から独立し、5月1日からは「株式会社S.U.N.S」として新たな体制をスタートさせる。
メンバーはこれまでの関係者の支援・応援してきたファンへの感謝を述べるとともに、「メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行なっていく決意を固めた」とこれからの意気込みも語っている。
また、同時に今年第1弾となる新曲「Stella」のリリースが予定されていることも告知された。この楽曲は、ユニバーサルミュージック内で今年から新たに立ち上がった新邦楽レーベルCapitol Recordsからリリースされ、同レーベルでのSEKAI NO OWARIのリリースは初めての作品となる。Capitol Recordsは株式会社S.U.N.Sとパートナーシップを組み、SEKAI NO OWARIの全世界での活動をサポートする。
そして、本日より今年7月から開催されるDOME TOUR 2026「THE CINEMA」のスペシャルティザー映像も明日4月23日・12時に公開される。30秒の映像ながら「THE CINEMA」の世界観を存分に感じられる映像となっている。
SEKAI NO OWARI（セカイノオワリ）はFukase（Vo）、Nakajin（G）、Saori（P）、DJ LOVE（DJ）によるバンド。2007年結成。2010年2月、期間限定シングル「幻の命」をリリース。同年4月、アルバム『EARTH』でインディーズデビュー。2011年8月、シングル「INORI」でメジャーデビュー。2014年、シングル「スノーマジックファンタジー」で初のオリコンランキング1位を獲得。同年『第65回 NHK紅白歌合戦』に初出場。その他、「RPG」「Dragon Night」「炎と森のカーニバル」などヒット曲を多数リリースしている。
■SEKAI NO OWARIメンバーコメント
このたび、SEKAI NO OWARIのメンバーは4月30日の契約期間満了をもちまして、12年間お世話になりましたTOKYO FANTASYを離れ、5月1日より自分達のマネジメント新会社「株式会社S.U.N.S」を設立する事になりました。
ここまで私達を支えていただいた関係者の皆様、そして応援していただいているファンの皆様に心より感謝申し上げます。
今年、メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行っていく決意を固めました。この先、いろんな障壁もあるとは思いますが、メンバー4人を中心にしっかりと支え合い、乗り越えていこうと思います。
まずは7月に京セラドーム大阪、8月に東京ドームで皆さんにお会いする事を楽しみにしています。どうぞこれからも、今までと変わらないご支援と応援をよろしくお願いいたします。
SEKAI NO OWARI
株式会社S.U.N.S スタッフ一同
【画像】カッコイイ…DOME TOURのKVも解禁
この新たなマネジメント会社はメンバー自身の手によって設立された会社となり、4月30日をもって契約満了となる現マネジメント事務所から独立し、5月1日からは「株式会社S.U.N.S」として新たな体制をスタートさせる。
また、同時に今年第1弾となる新曲「Stella」のリリースが予定されていることも告知された。この楽曲は、ユニバーサルミュージック内で今年から新たに立ち上がった新邦楽レーベルCapitol Recordsからリリースされ、同レーベルでのSEKAI NO OWARIのリリースは初めての作品となる。Capitol Recordsは株式会社S.U.N.Sとパートナーシップを組み、SEKAI NO OWARIの全世界での活動をサポートする。
そして、本日より今年7月から開催されるDOME TOUR 2026「THE CINEMA」のスペシャルティザー映像も明日4月23日・12時に公開される。30秒の映像ながら「THE CINEMA」の世界観を存分に感じられる映像となっている。
SEKAI NO OWARI（セカイノオワリ）はFukase（Vo）、Nakajin（G）、Saori（P）、DJ LOVE（DJ）によるバンド。2007年結成。2010年2月、期間限定シングル「幻の命」をリリース。同年4月、アルバム『EARTH』でインディーズデビュー。2011年8月、シングル「INORI」でメジャーデビュー。2014年、シングル「スノーマジックファンタジー」で初のオリコンランキング1位を獲得。同年『第65回 NHK紅白歌合戦』に初出場。その他、「RPG」「Dragon Night」「炎と森のカーニバル」などヒット曲を多数リリースしている。
■SEKAI NO OWARIメンバーコメント
このたび、SEKAI NO OWARIのメンバーは4月30日の契約期間満了をもちまして、12年間お世話になりましたTOKYO FANTASYを離れ、5月1日より自分達のマネジメント新会社「株式会社S.U.N.S」を設立する事になりました。
ここまで私達を支えていただいた関係者の皆様、そして応援していただいているファンの皆様に心より感謝申し上げます。
今年、メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行っていく決意を固めました。この先、いろんな障壁もあるとは思いますが、メンバー4人を中心にしっかりと支え合い、乗り越えていこうと思います。
まずは7月に京セラドーム大阪、8月に東京ドームで皆さんにお会いする事を楽しみにしています。どうぞこれからも、今までと変わらないご支援と応援をよろしくお願いいたします。
SEKAI NO OWARI
株式会社S.U.N.S スタッフ一同