写真提供：北川直樹受験に失敗して、何をすればいいかわからなくなった。20歳。周りの友人は大学生活を楽しんでいる。自分だけが取り残されている。そんな無気力状態の息子に、父は「日本の外を見てこい」とだけ言い、アメリカへの往復チケットを渡した。これが、松澤寛政（まつざわ・かんせい）の物語の始まりだ。現在27歳。ハワイ大学のキッカーとして、2025年シーズンにフィールドゴール（以下FG）成功率96.2%（レギュラーシー