ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）がゲスト出演し、驚きの収入事情を明かす場面があった。「最高月収はいくらですか?」と質問されると、三崎氏は「自分の給料だけだったら、役員報酬を26歳か27歳のときに年間12億円もらっていて。馬を買いたかったんだよ。馬主って個人のお金じゃないと買えないとか、いろいろとあって」と説