千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。4月19日（日）の同番組では、実力派コント師が妻から“芸人引退”を容認されてしまう場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、番組のご意見番ポジションを担う永野が芸人の妻から電話で悩み相談を受け、ズバッと解決に導く夫婦応援企画「永野の人の嫁と話したい」第3弾を開催。スタジオゲストにNetflixのリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演して話題