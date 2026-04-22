千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

4月19日（日）の同番組では、実力派コント師が妻から“芸人引退”を容認されてしまう場面があった。

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今回は、番組のご意見番ポジションを担う永野が芸人の妻から電話で悩み相談を受け、ズバッと解決に導く夫婦応援企画「永野の人の嫁と話したい」第3弾を開催。

スタジオゲストにNetflixのリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演して話題のタレント・鈴木ユリアを迎え、今回はひつじねいりの松村祥維と、わらふぢなるおの口笛なるおの妻からの相談が寄せられた。

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『キングオブコント』3年連続決勝進出、準優勝した経歴も持つ実力派コント師・わらふぢなるお。

ツッコミ担当の口笛なるおの妻・ななさんからの悩みは、「サンドウィッチマンさんにすごくよくしていただいているんですけど、今後見切りをつけられたら芸人人生が終わるのではないかと心配」というものだった。

さらに、「今の収入の軸が伊達（みきお）さんのコロッケ番組（のアシスタント）という状況で、今後若手がその枠に入ったら、いつか見捨てられるんじゃないか」という切実な相談も寄せられた。

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また、コロッケを揚げる“音を拾う”仕事がメインになっているなるおに対し、ななさんは「本当にやりたいのは演技なのかな？」とも明かす。

これに「どっちかにしろって。芝居か、音拾いか」と問い詰めた永野は、「ネタとか全然やってない」とわらふぢなるのコンビ活動にも言及。「解散するか、音声」と究極の選択を迫り、なるおを「なんで2つに絞られた？」と困惑させる。

さらに永野が「本当の音を探しに全国を回ればいい」と芸人引退を勧め、千鳥も「いつかお金になるって」「芸術作品みたいになる。100年後とか」と悪ノリすると、なるおは「絶対お金にならないし、離婚される」「100年後って死んでんじゃねぇかよ」と猛反発し、スタジオを爆笑させた。

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その後、永野の熱血指導により、なるおが“プロの音声スタッフの顔”を完成させると、電話越しのななさんも「新しい道が見つかってよかったです」と、まさかの芸人引退・裏方転身を容認。

ななさんに反論しようと口を開いたなるおだが、永野は「足しにならない、あなたの言葉は」とバッサリ切り捨て、笑いを誘っていた。