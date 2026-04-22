日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが4月22日、更新。新商品の登場を“におわせる”投稿をし、注目されています。【画像】ま…まさか…？コチラが売り切れ続出の人気商品“におわせ”画像です！特徴的な紫色の渦巻きは…まさか！？公式アカウントは、「待ってた？待ってたよね？」とコメント。紫色の“渦巻き”を背景に、黄色い文字で「タダイマ」と書かれた画像を投稿しました。続けて、公式アカウ