日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが4月22日、更新。新商品の登場を“におわせる”投稿をし、注目されています。

【画像】ま…まさか…？ コチラが売り切れ続出の人気商品“におわせ”画像です！

特徴的な紫色の渦巻きは…まさか！？

公式アカウントは、「待ってた？ 待ってたよね？」とコメント。紫色の“渦巻き”を背景に、黄色い文字で「タダイマ」と書かれた画像を投稿しました。

続けて、公式アカウントは「なんと美しい紫でしょう」とコメントし、紫色と白色が混ざり合う、シェイクとみられる写真写真も投稿しています。

SNS上では、「えっ、えっ、グリマスシェイクじゃん！」「やった！たくさん飲むぞ」「グリマスシェイク好きだからうれしい」「ガチで待ってたよ。グリマスシェイクじゃなかったら泣きます」という声が上がりました。

予想されている「グリマスシェイク」は2024年10月に初登場し、人気のため売り切れが相次いだ商品です。人気を受け、昨年5月にも再登場しました。見た目はグリマスを象徴する紫色で、ブルーベリー果汁を使用したブルーベリーヨーグルト味のシェイクです。

「グリマスシェイク」について、「定番商品にしてほしいくらいおいしい」「めっちゃ好き」「ブルーベリーヨーグルト味がたまらん」「このシェイクが一番好き」「カップのデザインがかわいい」と絶賛する声が上がっています。