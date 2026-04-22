平塚競輪のPR隊とラウンドガール「湘南バンクエンジェル」の雛田唯以、桐谷流華が22日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、5月1日に開幕するG1「第80回日本選手権競輪」をアピールした。輪界のトップ選手たちの戦いがゴールデンウイークの平塚で開幕する。同場では3年ぶり7回目の開催となる「競輪ダービー」に162人の精鋭が集結だ。郡司浩平ら地元南関東勢と吉田拓矢、古性優作ら遠征勢との激突は必至。5年連続の特別競輪開