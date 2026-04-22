9Rでアイファーキャップ（牡5＝雑賀、父アポロケンタッキー）に騎乗した小牧太騎手（58）が、地方通算3800勝（中央911勝）を達成した。好スタートを決めてマイペースで逃走。後続に影を踏ませず、2馬身差をつけて逃げ切った。レース後は騎手仲間とともに記念撮影。地方通算4000勝、地方＋中央通算5000勝も視界に捉えたベテランは「まだまだ未熟者な僕ですが、これからも支えてください」とファンへメッセージを送っていた。