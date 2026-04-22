エレコムは、スクロール速度を自動で切り替える「スマート高速スクロール」と複数端末を切り替えて使えるマルチペアリング機能を搭載した静音無線マウス「M-MY50MBSシリーズ」を発売した。価格は4980円。仕事の効率と使いやすさを同時に高める、実用性重視の1台だ。●スクロールが自動で切り替わる「スマート高速スクロール」M-MY50MBSシリーズは、ホイールの回転速度に応じてスクロール方法を自動で切り替えるスマート高速ス